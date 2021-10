M jak miłość odc. 1613. Aneta ma... rodzeństwo. Streszczenie odcinka [09.11.21]

M jak miłość odc. 1613. Streszczenie

Aleksandra przypadkiem spotyka ukochanego sprzed lat, Janusza Wójcika. Iwona stara się uniknąć uporczywych zalotów Gutowskiego. Argasiński odkrywa, że Patrycja w tajemnicy spotyka się z Martą i że chce od niego odejść. Mężczyzna postanawia zatrzymać żonę podstępem, zwracając się o pomoc do znajomego psychiatry. Olek zdaje sobie sprawę, że ordynator go oszukał i na zastępcę wyznaczył Karnowskiego. Aneta zaprzyjaźnia się z Karoliną. W końcu domyśla się, że ona i Karolina mają tego samego ojca.

Kiedy i gdzie oglądać 1613. odcinek M jak miłość?

1613. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 9 listopada. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.