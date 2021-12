M jak miłość odc. 1623. Czy Jaszewski przyzna się do zabójstwa? Streszczenie odcinka [20.12.21]

M jak miłość odc. 1623. Streszczenie

Ula martwi się o Bartka, który wciąż prowadzi "śledztwo" w sprawie wypadku Lisieckich. Targany wyrzutami sumienia Jaszewski, popada w depresję, ale wciąż nie chce zgłosić się na policję i wyznać, że to właśnie on doprowadził do śmierci sąsiadów. Tymczasem Rogowski odkrywa, że Beata kuzynka Marzenki próbuje zdobyć ziemię, która należy do jej ciężko chorej babci i którą po śmierci seniorki mogłaby odziedziczyć Kalinka. Wspólnie z Marią, Artur postanawia także pomóc Marcie w znalezieniu nowej miłości "swatając" szwagierkę ze swoim kolegą Grzegorzem. Ula radzi za to Oli, by w końcu zaczęła walczyć z Edytą o względy Tadeusza.