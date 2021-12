M jak miłość odc. 1624. Pocałunek Pawła i Majki. Streszczenie odcinka [21.12.21]

M jak miłość odc. 1624. Streszczenie

Ala dostrzega, że Majka dziwnie się zachowuje i donosi France, że dziewczyna może brać narkotyki. Później góralka odkrywa, że Chojnacka "współpracuje" za jej plecami z Krzyśkiem i w końcu żąda od chłopaka wyjaśnień. Sama Majka kolejny raz odwiedza w rowerowni Pawła i nagle zaczyna namiętnie całować byłego ukochanego. Piotrek próbuje pomóc jako prawnik pani Reni - starszej sąsiadce, która została oszukana na pokazie sprzętów AGD. Nieświadomy, że syn kobiety Zbyszek dziesięć lat wcześniej trafił do więzienia przez Budzyńskiego.

Kiedy i gdzie oglądać 1624. odcinek M jak miłość?

1624. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 21 grudnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.