M jak miłość odc. 1626. Ogromne pieniądze w zamian za córkę. Streszczenie odcinka [04.01.22]

M jak miłość odc. 1626. Streszczenie

Minęły dwa tygodnie od zaginięcia Poli. Policja jest bezradna. Tymczasem Orzechowski - partner Weroniki, który pomógł porwać jej córkę dzwoni do Kamila i zapowiada, że prawnik odzyska małą, jeśli zdobędzie 250 tysięcy euro. Argasiński zatrudnia pielęgniarkę, która ma "zaopiekować się" jego żoną. Tak naprawdę więzi Patrycję w domu. Rogowscy zapraszają Martę na kolację po to, by mogła w końcu poznać Grzegorza.