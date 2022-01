M jak miłość odc. 1628. Spotkanie z mordercą. Streszczenie odcinka [11.01.22]

M jak miłość odc. 1628. Streszczenie

Bartek po utracie brata nie radzi sobie z emocjami i cały czas szuka kierowcy, który doprowadził do wypadku. Gdy zagląda na cmentarz, przy grobie Lisieckich wpada na Jaszewskiego seniora. Dawid wciąż próbuje odzyskać serce Basi i kiedy spotyka przypadkiem jej babcię, wyznaje Mostowiakowej, jak bardzo mu na dziewczynie zależy. Poruszona jego słowami kobieta, postanawia pomóc nastolatkowi. Tymczasem Kisielowa znajduje sobie nową pasję: ćwiczenia jogi.

Kiedy i gdzie oglądać 1628. odcinek M jak miłość?

1628. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 11 stycznia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.