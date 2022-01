M jak miłość odc. 1630. Ostra kłótnia przed weselem. Streszczenie odcinka [18.01.22]

M jak miłość odc. 1630. Streszczenie

Gutowski ustala z Franką oraz Pawłem ostatnie szczegóły wesela w Bukowinie. Przy tym ostro się kłóci z panną młodą. A do tego próbuje opanować nowy kryzys w swoim "związku" z Iwoną. Tymczasem Paweł przed ślubem szykuje dla Franki romantyczną niespodziankę - nieświadomy, że Majka wcale nie zniknęła z jego życia i cały czas go obserwuje. Piotrek z Kingą odkrywają za to, że mały Misiek ma problemy z kolegami i chodzi przez to na wagary.