M jak miłość odc. 1631. Wizyta krewnych Marzenki. Streszczenie odcinka [24.01.22]

M jak miłość odc. 1631. Streszczenie

Aniela - babcia Marzenki – wychodzi ze szpitala i od razu przyjeżdża do Mostowiaków, by poznać w końcu rodzinę, która opiekuje się jej prawnuczką. A Beata zjawia się w Grabinie tuż po niej i wdaje się z gospodarzami w ostrą kłótnię. Z kolei Artur zaprasza na wieś Grzegorza – po to, by lekarz mógł na nowo spotkać się z Martą. Dawid wciąż próbuje wspierać ojca i szuka dla Jaszewskiego prawnika. Gdy odkrywa, że jego matka chce zostawić seniora bez pomocy – i całkowicie się od męża odciąć - jest w szoku. Tymczasem Budzyński ma wroga, który złośliwie utrudnia mu życie.