M jak miłość odc. 1632. Fatalny wieczór panieński i kawalerski. Streszczenie odcinka [25.01.22]

M jak miłość odc. 1632. Streszczenie

Franka i Paweł bawią się z przyjaciółmi, świętując zbliżający się ślub. Wieczór kawalerski Zduńskiego nie przebiega jednak tak, jak planowali to jego koledzy, a "panieński" góralki zamienia się w ostrą bójkę. Tymczasem w małżeństwie Kingi i Piotrka znów wybucha kryzys. Werner wpada w tarapaty, gdy wyznaje Sandrze, że pragnie w życiu miłości, ale bez ślubu.

Kiedy i gdzie oglądać 1632. odcinek M jak miłość?

1632. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 25 stycznia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.