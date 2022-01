M jak miłość odc. 1634. Niespodziewany gość na ślubie. Streszczenie odcinka [01.02.22]

M jak miłość odc. 1634. Streszczenie

Franka i Paweł szykują się do ślubu w Bukowinie, wspierani przez całą rodzinę z Marią i Gutowskim na czele. Tuż przed uroczystością, w kościele zjawia się jednak nieproszony gość: Majka. Jest załamana i pod wpływem narkotyków. Zrobi wszystko, by do małżeństwa Zduńskiego nie dopuścić. Tymczasem Werner wpada w depresję po rozstaniu z Sandrą i prosi o pomoc Kamila...