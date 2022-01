M jak miłość odc. 1636. Utrata wzroku i kolejne kłopoty... Streszczenie odcinka [08.02.22]

M jak miłość odc. 1636. Streszczenie

Kinga na nowo ma problemy ze wzrokiem, a po badaniach okulista uprzedza Zduńską, że bez leczenia grozi jej nawet całkowita ślepota. Wiesiek z Marszałkiem i Filarskim mają za to nową pasję: szukanie skarbów za pomocą wykrywacza metali. I znów wpadają przez to w kłopoty. Tymczasem Marta z Andrzejem coraz bardziej niepokoją sie o Anię, która zaniedbuje szkołę i pod wpływem jednej z koleżanek - Zuzy imprezuje i sięga po alkohol. Budzyński ma problemy w pracy, kiedy kancelarię bierze na cel internetowy hejter.

Kiedy i gdzie oglądać 1636. odcinek M jak miłość?

1636. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 8 lutego. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.