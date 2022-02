M jak miłość odc. 1639. Aleksandra ma już męża. Streszczenie odcinka [21.02.22]

M jak miłość odc. 1639. Streszczenie

Tadeusz jest gotów, by w końcu poprosić Olę o rękę... nieświadomy, że jego ukochana jeden ślub ma już na koncie. Mąż dziewczyny Dariusz przyjeżdża nagle na wieś i błaga Olę, by do niego wróciła. Z kolei Dawid robi Basi niespodziankę i też zjawia się w Grabinie co niepokoi Artura, który obawia się, że jego córka na tak "szaloną" miłość jest jeszcze za młoda. Barbara robi wszystko, by w końcu pogodzić się z Kisielową. Tymczasem Modry zaczyna się obawiać, że Jagoda - przez swoje kontakty ze światem przestępczym -sprowadzi na niego niebezpieczeństwo.