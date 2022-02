M jak miłość odc. 1640. Ula zostaje pozwana do sądu. Streszczenie odcinka [22.02.22]

M jak miłość odc. 1640. Streszczenie

Ola decyduje się na wyjazd z Grabiny i powrót do męża, łamiąc tym Tadeuszowi serce. Ula postanawia odwiedzić ojca. Przekonuje się, że mieszka w bardzo złych warunkach. Zaczyna na nowo mu współczuć, mimo że Jakubczyk właśnie pozwał ją do sądu. Z kolei Modry podejrzewa, że Jagoda była dotąd księgową mafii. Dziewczyna zdradza w końcu seniorowi, że grozi jej niebezpieczeństwo i musi się ukrywać. Tymczasem matka Dawida prosi Marię, by to właśnie ona powiedziała chłopakowi, że wkrótce będzie musiał wyjechać do USA. Rogowska jednak odmawia. Uznaje, że skoro decyzję o przeprowadzce podjęła Jaszewska, to powinna sama ponieść tego konsekwencje.