M jak miłość odc. 1642. Patrycja trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [01.03.22]

M jak miłość odc. 1642. Streszczenie

Marcin nadal prowadzi śledztwo w sprawie Mikuckiego, a ten proponuje mu "podwójną randkę", na którą chce zaprosić Izę oraz swoją kochankę Agę. Wcześniej Iza jedzie z Anetą na kontrolne USG i jako jedyna z rodziny poznaje płeć jej dziecka, bo Olek z żoną uznali, że wolą poczekać aż do narodzin. Po wizycie u lekarza przyszła mama zmienia jednak zdanie i zaczyna naciskać na przyjaciółkę, by zdradziła jej tajemnicę. Z kolei Jakub próbuje odnaleźć tajemniczą dziewczynę, która podbiła jego serce w szpitalnej windzie. Nie ma pojęcia, że chodzi o Kasię, bliską koleżankę Łukasza. Los szykuje dla obojga romantyczną niespodziankę. Tymczasem Bogna odkrywa, że Patrycja leży w szpitalu w Gdańsku. Gdy przekazuje tę informację Argasińskiemu, ten od razu postanawia pojechać do żony.