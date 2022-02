M jak miłość odc. 1643. Franka jest molestowana? Streszczenie odcinka [07.03.22] redakcja

W rodzinie Zduńskich panuje nerwowa atmosfera. Wszystko wskazuje na to, że Kinga jest poważnie chora. Co jej jest? Tymczasem Franka ma problemy. O co chodzi? Co się jeszcze wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 1643. odcinka M jak miłość!