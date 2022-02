M jak miłość odc. 1644. Kogo stalkuje Ania? Streszczenie odcinka [08.03.22]

M jak miłość odc. 1644. Streszczenie

Adam zdradza Magdzie i Budzyńskiemu, że Ania nie zachowuje się już jak niewinna, nieszczęśliwie zakochana nastolatka, ale jak stalkerka. Kiedy Budzyńscy zabierają w końcu dziewczynę do siedliska, dochodzi do niebezpiecznego incydentu. Tymczasem Łukasz odkrywa, że Patrycja na nowo jest w domu męża, wbrew swojej woli. O dramacie Argasińskiej donosi mu jej kuzynka z Gdańska. Gdy Wojciechowski próbuje pomóc ukochanej, wpada w poważne tarapaty. Tymczasem Jakub nadal spotyka się z Kasią i z każdym dniem jest coraz bardziej zakochany.

Kiedy i gdzie oglądać 1644. odcinek M jak miłość?

1644. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 8 marca. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.