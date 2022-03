M jak miłość odc. 1645. W Grabinie grasuje zboczeniec. Streszczenie odcinka [14.03.22] redakcja

Ojciec Uli przysłał jej pismo z żądaniem o alimenty. Dziewczyna postanawia go odwiedzić. Co na to Bartek? Z kolei Kisielowa za wszelką cenę chce chronić mieszkańców Grabiny. Przed czym? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 1645. odcinka M jak miłość!