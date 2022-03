M jak miłość odc. 1646. Łukasz zostanie zabity? Streszczenie odcinka [15.03.22]

M jak miłość odc. 1646. Streszczenie

Łukasz zostaje na nowo przesłuchany przez policję i odkrywa, że Patrycja pogrążyła go swoimi zeznaniami. Później Argasiński nasyła na chłopaka bandytów Hermana, by "ostatecznie" się z nim rozprawili. Z kolei Marcin kończy śledztwo w sprawie Mikuckiego, który nadal uparcie próbuje uwieść Izę. Gdy biznesmen odkrywa, że Chodakowski jest detektywem i go szpiegował, uznaje go za swojego wroga numer jeden. Tymczasem Aleksandra wyznaje Iwonie, że jej związek z Jankiem wcale nie jest udany. Matka Anety nadal próbuje uwolnić się od niechcianego adoratora Gutowskiego.