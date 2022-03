M jak miłość odc. 1649. Werner spotyka się z wróżką. Streszczenie odcinka [28.03.22]

M jak miłość odc. 1649. Streszczenie

Ania wciąż się buntuje i jest w konflikcie z niemal całą rodziną, a Marta i Andrzej czują się przez to naprawdę bezradni. Do kancelarii Budzyńskiego zagląda mecenas Julia Malicka, która okazuje się jego dawną koleżanką. Werner kolejny raz spotyka się z wróżką Elwirą. Tymczasem Kamil odkrywa, że Anita pozwoliła na spotkanie Poli z matką i ostro się z ukochaną sprzecza. A dziewczyna zaczyna przez to wątpić, czy ich dalszy związek ma sens.