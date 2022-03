M jak miłość odc. 1650. Ojciec Uli niespodziewanie ją zaskakuje. Streszczenie odcinka [29.03.22]

M jak miłość odc. 1650. Streszczenie

Rogowski wyjaśnia Uli, że Jakubczyk cierpi na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Ojciec prosi nagle dziewczynę, by pozwoliła mu poznać Kalinkę i postanawia dać wnuczce zaskakujący prezent. Kilka godzin później stan seniora gwałtownie się pogarsza. Tymczasem Marta ostrzega Łukasza, że Argasiński wyszedł z aresztu. Patrycja od razu zaczyna się obawiać, że mąż znów będzie grozić jej i Wojciechowskiemu.

Kiedy i gdzie oglądać 1650. odcinek M jak miłość?

1650. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 29 marca. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.