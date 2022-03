M jak miłość odc. 1651. Warunkowe zwolnienie z więzienia. Streszczenie odcinka [05.04.22]

M jak miłość odc. 1651. Streszczenie

Marcin odkrywa, że Rudnicki - ojciec Amelki - wyszedł na zwolnienie warunkowe, wrócił do rodziny i znów terroryzuje byłą żonę. Poza tym Chodakowski - podobnie jak jego brat Olek - niepokoi się, że Aleksandra związała się ostatnio z podejrzaną "grupą wsparcia", za namową Janka oraz jego znajomego "przewodnika duchowego". Tymczasem Jakub dowiaduje się o problemach, które Kasia ma w pracy przez Arka i postanawia z Karnowskim "po męsku" porozmawiać.

Kiedy i gdzie oglądać 1651. odcinek M jak miłość?

1651. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 5 kwietnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.