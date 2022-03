M jak miłość odc. 1653. Budzyński zdradza Magdę. Streszczenie odcinka [12.04.22]

M jak miłość odc. 1653. Streszczenie

Budzyński przyjeżdża z kolegami do Wrocławia na konferencję i znów spotyka Julię. Potem spędzają razem cały wieczór. Olek przylatuje do Polski i bierze udział w kolejnej operacji - nieświadomy, że Aneta, którą zostawił samą w Wiedniu, właśnie zaczęła rodzić. Tymczasem Rudnicki znów nachodzi byłą żonę oraz córki, jest agresywny i pijany. Gdy Chodakowscy zapraszają Amelkę wraz z siostrą do siebie, próbuje wedrzeć się do ich mieszkania siłą, by odebrać dziewczynki.