M jak miłość odc. 1655. Franka i Paweł będą mieć dziecko? Streszczenie odcinka [25.04.22]

M jak miłość odc. 1655. Streszczenie

Paweł namawia Frankę, by postarali się o dziecko. Dziewczyna odwiedza lekarkę. Wychodzi na jaw bolesny sekret sprzed lat. Zduńska spotyka się z Dagmarą, żoną Igora. Przekonuje kobietę, by wystąpiła o rozwód. Między Wernerem i Kamilem narasta napięcie. Adam jest przekonany, że Gryc spędził we Wrocławiu noc z Julią. Nie umie zachować tajemnicy dla siebie. Po kolejnej kłótni przyjaźń prawników staje pod znakiem zapytania. Piotr i Kinga przed świątecznym wyjazdem urządzają na Deszczowej uroczystą rodzinną Wigilię.