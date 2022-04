M jak miłość odc. 1656. Dwa romanse jednocześnie. Streszczenie odcinka [26.04.22]

M jak miłość odc. 1656. Streszczenie

Iza z Marcinem szykują się na sylwestrowy bal, ale ich plany burzy niespodziewana wizyta Amelki oraz Hani, które błagają Chodakowskich o pomoc. Werner próbuje umówić się na sylwestra z aż dwiema kobietami prawniczką: Sylwią i "wróżką" Elwirą. Kamil urządza kameralną zabawę u siebie w domu, na którą Anita postanawia zaprosić także matkę Poli. Tymczasem Magda ostrzega Gryca, że jego ukochana próbuje dowiedzieć się, o co tak naprawdę pokłócił się z Adamem.

Kiedy i gdzie oglądać 1656. odcinek M jak miłość?

1656. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 26 kwietnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.