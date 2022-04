M jak miłość odc. 1657. Noc z ukochanym i dziwny nieznajomy. Streszczenie odcinka [2.05.22]

M jak miłość odc. 1657. Streszczenie

Basia zdradza w tajemnicy Barbarze, że wybiera się do Dawida i planuje spędzić u niego całą noc. Po kilku godzinach nastolatka spotyka za to w lesie tajemniczego chłopaka Antka, który później odnajduje ją w domu Mostowiaków. Poza tym w Grabinie kolejny raz zjawia się profesor Nieśpielak i nie tylko znów wprasza się do Rogowskich, co Arturowi coraz mniej się podoba, ale też odwiedza miejscowego księdza, od którego próbuje wydobyć pewne informacje. Jagoda na nowo sprzecza się w sklepie z Tadeuszem, a gdy chce sadownika przeprosić, sytuacja tylko się pogarsza. Tymczasem Kisielowa wciąż poluje na zboczeńca, który grasuje w lokalnym lesie.