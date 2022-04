M jak miłość odc. 1658. Czy Patrycja wróci do męża? Streszczenie odcinka [09.05.22] redakcja

Ordynator Argasiński zdobywa informacje na temat miejsca pobytu swojej żony. Czy postanowi ją przywieźć do domu? Tymczasem rodzina Zduńskich jedzie do Grabiny. Co się w międzyczasie wydarzy? Przeczytaj streszczenie 1658. odcinka M jak miłość!