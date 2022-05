M jak miłość odc. 1659. Werner odkrywa prawdę o zdradzie. Streszczenie odcinka [10.05.22]

M jak miłość odc. 1659. Streszczenie

Werner odkrywa w końcu, co naprawdę wydarzyło się we Wrocławiu, a Magda coraz bardziej martwi się o zdrowie męża, nieświadoma, że Budzyński żyje w ciągłym stresie i poczuciu winy po dokonanej zdradzie. Na domiar złego Andrzej dostaje do poprowadzenia kolejną sprawę, w której jego przeciwniczką na sali sądowej jest właśnie Julia. Sylwia nakłania koleżankę, by wcale nie rezygnowała z walki o serce kochanka. Tymczasem Ania znów wpada w kłopoty, gdy za namową Zuzy dopuszcza się kradzieży w sklepie.