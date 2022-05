M jak miłość odc. 1660. Podejrzana inwestycja w Grabinie. Streszczenie odcinka [16.05.22]

M jak miłość odc. 1660. Streszczenie

Chodakowscy wciąż opiekują się Amelką i Hanią. Rudnicki obserwuje ich z ukrycia. Gdy cała rodzina wyjeżdża do Grabiny, włamuje się do domu. Iza otrzymuje w redakcji nowe zadanie - ma napisać artykuł o podejrzanej inwestycji na terenie Grabiny. Z przedsięwzięciem jest związany profesor Nieśpielak. Po opuszczeniu szpitala Argasiński wraca do Gródka. Chce się dowiedzieć, kto uratował mu życie. Kisielowa ma nowy pomysł na zachowanie młodego wyglądu. Rogowscy i Barbara są przerażeni.