M jak miłość odc. 1661. Szokująca wiadomość z USA. Streszczenie odcinka [17.05.22]

M jak miłość odc. 1661. Streszczenie

Paweł organizuje dla Franki przyjęcie niespodziankę z okazji jej urodzin, a Zduńska w środku zabawy znika nagle z bistro, kiedy dostaje szokującą wiadomość z USA. Z kolei Kinga prosi Piotra, by na nowo spróbował pomóc Otarowi, nim Gruzin na dobre straci swój bar. W domu rodzina Zduńskich szykuje się na powrót Lenki, a Marszałek ma dla wnuczki zaskakujący prezent, przez który o mało nie zostaje kaleką.

Kiedy i gdzie oglądać 1661. odcinek M jak miłość?

1661. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 17 maja. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.