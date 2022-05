M jak miłość odc. 1663. Kochanka Budzyńskiego jest w ciąży. Streszczenie odcinka [24.05.22]

M jak miłość odc. 1663. Streszczenie

Iza po włamaniu wciąż nie czuje się bezpiecznie. Gdy policja okazuje się bezradna, Marcin postanawia na własną rękę odnaleźć Rudnickiego i zastawia na złodzieja sprytną pułapkę. Tymczasem Olek wraca do Polski, by wykonać w klinice kolejną operację. Ma dla Chodakowskich radosną niespodziankę. Budzyński jest naprawdę załamany po niespodziance w postaci ciąży Julii i wciąż nie umie zmusić się, by szczerze porozmawiać z kochanką o dziecku. Później okazuje się, że poważne problemy ma także kancelaria należąca do prawnika.