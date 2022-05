M jak miłość odc. 1665. Franka chce odnaleźć syna. Streszczenie odcinka [31.05.22]

M jak miłość odc. 1665. Streszczenie

Franka jest załamana, kiedy dostaje wiadomość od Marty i Karola Lewickich, którzy nie chcą, by utrzymywała kontakt z synem. A gdy zespół Gutowskiego dostaje zaproszenie do USA, dziewczyna postanawia polecieć do Ameryki, by odnaleźć swoje dziecko. Zduńska cały czas ukrywa jednak swoje problemy przed Pawłem. Ten wyczuwa, że coś ją gnębi i coraz bardziej się tym niepokoi. Jasiek przychodzi o poranku do Basi z urazem ręki. Wygląda jak po pobiciu. A gdy u Zduńskich zjawia się także ojciec chłopaka, Paweł wzywa policję. Tymczasem Magda wybiera się z Kingą na siłownię, gdzie poznaje sympatycznego Michała. Z kolei Otar zaprzyjaźnia się w bistro z Marszałkiem.