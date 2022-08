Maciej Musiał ma zostać trenerem Wieczystej Kraków w miejsce Franciszka Smudy. Co na to Garbarnia? [AKTUALIZACJA]

Smuda znalazł się na cenzurowanym po tym, jak w sobotę zespół Wieczystej stracił kolejne punkty w III lidze (remis 1:1 na własnym boisku ze Stalą Stalowa Wola), ale tak naprawdę jego posada wisiała na włosku już po wyjazdowej porażce z Orlętami Radzyń Podlaski (1:3). Były selekcjoner reprezentacji pracował w klubie z Chałupnika od 1 lipca ubiegłego roku, wprowadzając drużynę do III ligi.

Jego następcą ma zostać Maciej Musiał, którego jednak wciąż wiąże kontrakt z Garbarnią. Krakowski zespół słabo spisuje się w II lidze, ma na koncie dwa zwycięstwa, dwa remisy i cztery porażki, a w tabeli znajduje się tuż nad strefą spadkową.

Odejście Musiała oznaczałoby konieczność znalezienia przez Garbarnię nowego szkoleniowca i właśnie ten fakt może przedłużać negocjacje stron, które trwają od niedzieli.

- Maciej Musiał jest nadal trenerem Garbarni – powiedział nam w poniedziałek 29 sierpnia po południu rzecznik prasowy Garbarni Rafał Stary. - Kontrakt z klubem ma podpisany do 30 czerwca 2023 roku. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. W poniedziałek przed południem prowadził zajęcia z drużyną, we wtorek ma z nią zaplanowane dwa treningi. Wieczysta ma swojego szkoleniowca, my swojego.