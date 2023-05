Magda Linette wygrała z Lindą Noskovą w II rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie

Młoda Czeszka (w tym roku kończy 19 lat) we włoskiej stolicy jedną niespodziankę już sprawiła, wyeliminowała wyżej notowaną Amerykankę Shleby Rogers. W starciu z faworyzowaną Polką, rozstawioną w imprezie z nr. 17, mogła powalczyć o coś więcej, lecz w kluczowych momentach I seta zabrakło jej skuteczności. Mecz trwał godzinę i 26 minut.

W pierwszym secie meczu z Noskovą Linette wytrzymała presję

Linette przełamała Czeszkę już przy jej drugim podaniu, potem wygrał gema przy swoim serwisie i było 3:1. Rywalka jednak jeszcze wróciła do gry, a nawet przejęła inicjatywę. W gemie nr 8 Polka miał moment słabości. Przy swoim podaniu przegrała do zera, oddając punkty błedami.

Noskova poszła za ciosem, prowadziła, ale Polce udało się doprowadzić do tie-breaka. W nim Linette znów wytrzymała duża presję. Po serii to Czeszka była w lepszej sytuacji, zawodniczki zmieniły się stronami przy stanie 2:4. Druga część decydującego gema to już koncert Polki, rywalka nie wygrała żadnej wymiany, mogła tylko rozkładać ręce...