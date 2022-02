Magda Łuczak i Zuzanna Czapska nie ukończyły slalomu. Co z Maryną Gąsienicą-Daniel?

Czapska to z kolei podwójna mistrzyni Polski w slalomie i można było oczekiwać, że w Pekinie powalczy o miejsce w trzeciej dziesiątce. W zasadzie jej się to udało, gdyż była 30. Slalomu jednak, jak wspomnieliśmy, nie ukończyła. Tak jak Łuczak wypadła w górnej części trasy.

Łuczak, która przygotowywała się do igrzysk w Stanach Zjednoczonych, tuż przed przylotem do Pekinu złapała infekcję i została wycofana ze startu w Pucharze Świata. Najwyraźniej choroba wpłynęła na jej dyspozycję, choć jej 26. lokata w gigancie budzi nadzieję na postęp w dalszej przyszłości, przecież ma dopiero 20 lat.

- To nie jest powód do niepokoju. Powinien nas cieszyć świetny slalom gigant dziewczyn, w którym osiągnęły bardzo dobre wyniki. Slalom był rozgrzewkową konkurencją, przed nimi jeszcze slalom równoległy - skomentował przed kamerą TVP Sport przebywający w Pekinie wiceprezes PZN Marcin Blauth. - W tym sezonie trochę więcej pracy było włożonej w gigant. To może przykład Maryny, która pokazała w tej konkurencji duży postęp i trening innych dziewczyn też poszedł w tę stronę.

Maryna Gąsienica-Daniel w ogóle nie stanęła na starcie. Nie jest to niespodzianką, gdyż jeszcze przed przyjazdem do Chin mówiła nam o takim scenariuszu. Wprawdzie zostawiła sobie furtkę, dodając, że ostateczna decyzja zapadnie na miejscu, ale trudno było oczekiwać, że podejmie ryzyko, skoro w ostatnich dniach narzekała na ból w plecach. Z tego też powodu pod znakiem zapytania stanął jej udział w supergigancie.