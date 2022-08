Magiczne zielsko

Wrotycz roztacza delikatną, gorzką woń zbliżoną do kamfory. Nie znoszą jej mole i zdecydowana większość owadów. W gospodarstwie domowym wywarami z rośliny leczono wszy oraz kołtuny u dzieci, tudzież pluskwy w całym obejściu. Jeśli gospodarz miał szczęśliwą rękę, to napojony wywarem delikwent pozbywał się robali.

O co chodzi z tą szczęśliwą ręką? Wrotycz jest trujący. Przedawkowanie ma fatalne skutki i z tego powodu zielarze ordynowali go ludziom w ostateczności. Co innego wiejskie babki. Mieszanka wrotycza, wraz z kilkoma innymi ziołami była stosowana w usuwaniu skutków swawolnych, a grzesznych uciech. Najbardziej oryginalne użycie wrotycza jakie znalazłem, to wkładanie zaduszonych liści pomiędzy kartki modlitewnika. Zapobiegał zasypianiu podczas najnudniejszego kazania, ale tego zastosowania jeszcze nie sprawdziłem w praktyce.

Byłbym zapomniał o pożytku z wrotycza w ogrodzie. Zapach odpędza mszyce. Starczy posadzić kępy rośliny w narożach warzywniaka. Ostatnio odkryto pożyteczną rolę wrotycza w przepędzanie larw i nimf kleszczy. Niektórzy opryskują wywarem trawniki, inni sadzą wrotycza gdzie popadnie. Ponoć świetnie działa.