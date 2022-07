Magnus Carlsen zrezygnował z obrony tytułu szachowego mistrza świata

- Nie jestem zmotywowany do tego pojedynku, nieszczególnie mi się to podoba. Myślę, że nie mam wiele do zyskania - przekazał lider światowego rankingu w pierwszym odcinku podcastu „Efekt Magnusa”.

31-letni arcymistrz na szachowym tronie zasiada od 2013 r., kiedy zdetronizował Viswanathana Ananda. Miał wówczas 22 lata, 11 miesięcy, 24 dni i został drugim najmłodszym mistrzem świata w historii po Rosjaninie Garrim Kasparowie (22 lata, 6 miesięcy, 27 dni - 9 listopada 1985).

Rok później po raz pierwszy obronił tytuł, ponownie wygrywając z reprezentantem Indii. W 2016 roku pokonał Rosjanina Siergieja Karjakina, a dwa lata później zwyciężył Amerykanina Fabiano Caruanę. Z kolei w grudniu ubiegłego roku okazał się lepszy od Niepomniaszczego. Za triumf otrzymał ponad milion euro nagrody.

Rosjanin niedawno wygrał turniej kandydatów i w przyszłym roku ponownie miał być rywalem Norwega.

