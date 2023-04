Majątek Mariusza Pudzianowskiego. Ile zarabia najbogatszy w Polsce wojownik MMA?

Już w 2011 roku portal sporty-walki.org wyceniał majątek Mariusza Pudzianowskiego na ok. 5 milionów złotych. Przez ostatnią dekadę sporo się jednak zmieniło - były strongman stoczył od tamtej pory mnóstwo walk w KSW i zaczął inwestować w kolejne firmy, podpisując również kilka lukratywnych kontraktów reklamowych i promocyjnych. To wszystko sprawia, że dziś jego majątek wyceniany jest na kwotę co najmniej ośmiokrotnie wyższą.

Mariusz Pudzianowski - zarobki

W 2012 roku Mariusz Pudzianowski miał za sobą dopiero pięć walk w KSW. Szacowano, że zarobił na nich łącznie 1,3 mln zł. Za pierwszą dostał 200 tys., a każda kolejna była lepiej płatna. Obecnie za każdą dostaje minimum pół miliona złotych. A warto dodać, że podczas ostatniej w trakcie gali KSW 64 męczył się, by powalić rywala, przez zaledwie 16 sekund! Sportowa kariera 44-latka trwa już ćwierć wieku i nie wygląda na to, by miała zostać raptownie przerwana. Mimo zajmujących kilka godzin dziennie treningów, Pudzianowski w początkowej fazie kariery znalazł czas, by uzupełnić wykształcenie. W maju 2008 roku obronił licencjat w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (temat jego pracy: Kultura organizacyjna w marketingu sportowym na świecie), a następnie na tej samej uczelni zdobył tytuł magistra.

Mariusz Pudzianowski - inwestycje

Siłacz, wielokrotny mistrz świata wśród strongmanów, zmienił profesję na MMA i przez ostatnią dekadę bardzo aktywnie inwestował zarobione w oktagonie pieniądze. Dziś można powiedzieć, że dochody z uprawiania sportu są tylko dodatkiem do coraz wyższych wpływów z działalności jego firm. Flagową marką jest spółka Transport Mariusz Pudzianowski, która posiada flotę tirów i zatrudnia kierowców rozwożących towar po całej Europie.

Firma powstała w 1997 roku i nieprzerwanie od tamtej pory świadczy usługi transportowo-spedycyjne. Co ciekawe, zaczęło się od jednej ciężarówki, która była wykorzystywana tylko do zawodów strongmanów. Sportowiec stwierdził, że nie ma sensu, by stała przez większą część roku nieużywana i postanowił założyć spółkę. Do dziś, mimo że zatrudnia wielu pracowników, osobiście zajmuje się rozwiązywaniem problemów technicznych, jakie wiążą się z eksploatacją należących do niego pojazdów.

Swój majątek Pudzianowski powiększa również dzięki występom w reklamach oraz programach telewizyjnych. Na przykład za udział w każdym z odcinków programu "Taniec z gwiazdami" miał otrzymywać 10 tys. zł. A warto pamiętać, że doszedł aż do finału. Redakcja „Super Expressu”, która od wielu lat publikuje listę najbogatszych sportowców, szacowała przed dwoma laty, że Pudzianowski zarabia rocznie 2 miliony złotych brutto.

Mariusz Pudzianowski - majątek

Portal therichest.com kilka lat temu wyliczył wartość całego majątku Pudziana na 8 milionów dolarów. Na tę kwotę składały się oszczędności, flota ciężarówek, samochody osobowe oraz nieruchomości, w tym duży dom w Białej Rawskiej (województwo łódzkie) oraz mieszkanie w Chicago.

W rodzinnej miejscowości zawodnika funkcjonuje Sala U Pudziana, czyli "sala bankietowa idealna na wesela oraz bankiety" (w ofercie dla nowożeńców jest możliwość wynajęcia ekskluzywnej limuzyny), której właścicielem jest ojciec sławnego sportowca - Wojciech Pudzianowski, były sztangista, a następnie trener sportów siłowych.

Mariusz Pudzianowski - rodzina

"Mój tata - pierwszy bohater swojego syna. Niektórzy ludzie nie wierzą w superbohaterów, ale oni nigdy nie poznali mojego taty. Życzę mu zdrowia, szczęścia oraz wytrwałości. Dziękuję, że mogę podążać za Twoim przykładem" - napisał Mariusz Pudzianowski w ubiegłym roku w mediach społecznościowych. To był ewenement, bo z reguły unika pisania i mówienia o swojej rodzinie. Sił w sporcie próbowali także jego dwaj bracia - Krystian i Dominik. W 2005 roku pierwszy z nich założył zespół disco polo Pudzian Band i właśnie do melodii skomponowanych przez ten zespół wychodzi do walk Mariusz.

