MAJÓWKA 2023. Które sklepy będą otwarte? Czy w trakcie majówki zrobimy zakupy? 3.05.23

Majówka 2023. Jeden dzień urlopu daje pięć dni wolnego

W tym roku wiele osób będzie mogło cieszyć się wyjątkowo długą majówką. Święto Pracy obchodzone 1 maja wypada w poniedziałek. Następny jest Dzień Flagi, który nie jest ustawowo wolny od pracy, a 3 maja znów będziemy odpoczywać z powodu Święta Konstytucji 3 maja

Tak więc wystarczy wziąć urlop na 2 maja, aby cieszyć się aż pięcioma wolnymi dniami – 29 kwietnia (sobota), 30 kwietnia (niedziela), 1 maja (poniedziałek), 2 maja (wtorek), 3 maja (środa).

Jest to idealna okazja do tego, aby zorganizować kilkudniową wycieczkę za miasto i odpocząć od codzienności. Jednak bez względu na to, czy zostaniemy w domu, czy gdzieś pojedziemy, musimy zrobić zakupy, aby nie zostać z pustą lodówką. Nasuwa się pytanie: czy w majówkę sklepy będą otwarte?