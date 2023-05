Majówka rycerska w Dobczycach. Dwa dni pełne atrakcji na zamku i w skansenie Katarzyna Hołuj

We wtorek (2 maja) rozpoczyna się Dobczycka Majówka. Rycerze rozgoszczą się na wzgórzu zamkowym i we wtorek od południa co godzinę do 16 będzie można oglądać albo ich walki, albo uczyć się z nimi tańców średniowiecznych. W ruch pójdą nie tylko miecze, ale i łuki. Dwudniowe wydarzenie będzie pełne różnorodnych atrakcji z koncertem, rycerskimi potyczkami i teatrem ognia. Kulminacją będzie otwarcie sezonu turystycznego na dobczyckim zamku i w skansenie.