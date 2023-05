Majówka w Krzeszowicach z przebierańcami. Doroczne święto miasta ze śniadaniem na trawie w parku i polonezem na Rynku

Majówka w Krzeszowicach jest organizowana do lat. To czas, gdy mieszkańcy przebierają się i bawią. W sobotę majówka rozpocznie się do tańców baletowych na Rynku. W tym dniu będą dwa koncerty i dyskoteka dla mieszkańców, która potrwa do późnych godzin nocnych. W niedzielę natomiast zaplanowano zabawy od rana. pierwsze zaproszenie jest na śniadanie na trawie w Parku Bogackiego, będzie wspólne gotowanie, warsztaty plastyczne, sesje zdjęciowe, koncerty, widowisko dla dzieci, spotkania kabaretowe.

Majówce będzie towarzyszył lunapark na placu targowym, doroczny Jarmark Tradycji i Rękodzieła na Rynku, będzie można zwiedzać miejscowe muzeum i galerię oraz pospacerować po krzeszowickich parkach.