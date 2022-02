Makrofotografia w myślenickiej bibliotece. Paweł Stożek i jego przybliżenie kosmosu

Do tego ulubionych gatunków, obok streetu i reportażu, należy makrofotografia i właśnie makrofotografię możemy oglądać na tej najnowszej wystawie.

Tematem Pawła jest przybliżenie, stąd makrofotografia, stąd patrzenie na szczegół i podnoszenie go do widzialności - mówił podczas wernisażu wystawy jej kurator Jerzy Fedirko.

Czternaście fotografii jest ułożonych w formacie dwa plus dwanaście, a tych dwanaście w formacie cztery razy po trzy.

Moja rada jest taka, aby stanąć centralnie i zobaczyć całość, a później dopiero oglądać poszczególne prace. Ostatnia praca to nie jest koniec wystawy, to pytanie do każdego odbiorcy: jak wygląda Twój świat wewnętrzny? Jaki jest Twój wewnętrzny kosmos? Jak byś go przedstawił/przedstawiła wizualnie? - mówił kurator.