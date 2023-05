Mała Armia Janosika w Myślenicach i koncert z okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Koncert w kościele św. Brata Alberta

Barbara Bylica z Fundacji Owocna podziękowała ks. Adamowi Pawickiemu, proboszczowi parafii pw. Św. Brata Alberta za możliwość zorganizowania tu koncertu i zwróciła uwagę na to, że miejsce nieprzypadkowe, a w tym roku przypadają dwie ważne dla tej parafii rocznice. Jedna to 30. rocznica przystąpienia po raz pierwszy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 do pierwszej komunii właśnie tutaj, wtedy jeszcze w kaplicy św. Brata Alberta. Również trzydzieści lat temu miało miejsce wmurowanie przy kard. Franciszka Macharskiego kamienia węgielnego pod budowę tego kościoła i powołanie do życia nowej parafii w Myślenicach – właśnie Parafii Św. Brata Alberta. Ta rocznica przypada 15 czerwca.