Małopolanki ze wsi nie chcą siedzieć w domach i masowo idą do pracy. Pracujących Małopolan też najwięcej od lat. Bezrobocia prawie nie ma Zbigniew Bartuś

Pierwszy raz od wielu lat pracujących Małopolanek jest więcej niż biernych zawodowo, przy czym w 90 procentach zawdzięczamy to aktywności mieszkanek wsi – wynika z raportu krakowskiego Urzędu Statystycznego. Co ciekawe, do skokowego wzrostu liczby zatrudnionych doszło w pandemicznym roku 2021 – mimo kłopotów kluczowych dla naszego regionu branż, jak turystyka czy gastronomia. Dobra koniunktura gospodarcza i znaczne podwyżki wynagrodzeń (w Małopolsce – dwucyfrowe) sprawiły, że praca stała się o wiele atrakcyjniejsza od zasiłków. Jednocześnie łatwo ją znaleźć: w największych grupach wiekowych realne bezrobocie wynosi ok. 1 proc., a nawet mniej. Równie minimalne jest ono wśród Małopolan po studiach. W ostatnim czasie do podjęcia pracy skłaniają też rosnące koszty życia: dla części gospodarstw opłacenie nowych, wysokich rachunków z jednej pensji stało się wyzwaniem.