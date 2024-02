Małopolska IV liga w rundzie wiosennej 2024 w skromniejszym składzie. Wierchy Rabka ogłosiły wycofanie się z rozgrywek

Wierchom zabrakło środków na dokończenie IV ligi. Drużyna wycofuje się

Obecnie IV liga to spore wyzwanie organizacyjne. Od półtora sezonu jest najwyższą klasą rozgrywkową w Małopolsce, obejmuje całe województwo (wcześniej były dwie grupy), koszty utrzymania w niej drużyny są bardzo wysokie. W Wierchach już latem zastanawiano się na przyszłością zespołu, ostatecznie postawiono na wariant oszczędnościowy i przystąpiono w zmagań.

Po jesieni drużyna jest przedostatnia w tabeli. Teoretycznie można by dokończyć sezon młodzieżowym składem, ale z tym jest problem, bo w klubie brakuje juniorów. I tak pewnie skończyłoby się spadkiem, do V ligi. A po wycofaniu się działacze będą mieć więcej czasu - i pewnie środków - by przygotować drużynę do nowego sezonu, w klasie okręgowej (zgodnie z regulaminem - rezygnacja z gry oznacza degradację o dwa szczeble).