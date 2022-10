Małopolska. Koła Gospodyń Wiejskich rywalizowały w konkursie. Kto wygrał?

Uczestnicy wzięli udział w konkursach obowiązkowych, takich jak Konkurs Potraw Regionalnych oraz Konkurs Rękodzieła Artystycznego. Można też było spróbować swych sił w Konkursie Tradycyjnych Scenek Obyczajowych czy Konkursie Pieśni Ludowych. Dotyczyło to nie tylko pokazów scenek obyczajowych z dawnych czasów, ale także prezentacji elementów folkloru, muzyki i stroju. Zadaniem konkursowym było m.in. wykonanie pieśni i pokazanie ubiorów właściwych dla stanu, przedziału wiekowego i regionu.

Udział w konkursie był świetną okazją do zaprezentowania się i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, a Koła Gospodyń Wiejskich z inwencją i pomysłowością zaprezentowały bogactwo i różnorodność kultury Małopolski.

Konkurs adresowany był do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń kobiecych z województwa małopolskiego oraz grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji, czy przedstawicielek Lokalnych Grup.

Bardzo ciekawe i przykuwające wzrok okazały się także elementy tradycyjnej plastyki obrzędowej. Dawne ozdoby powały „pająki” wykonane były różnymi technikami: ze słomy, bibuły, płótna i piór. Oprócz zdolności manualnych, pokazują one moc inwencji wykonawczyń, ale także precyzję i wrażliwość na piękno.

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

We wszystkich kategoriach konkursowych ważne było sięganie do tradycji naszego regionu, przypomnienie kultury pokolenia naszych babć i jeszcze wcześniejszych. Zachowanie dawnych, bogatych tradycji to przecież jedna z zasad KGW. Takie spotkania, pełne radości i emocji twórczych służą nawiązaniu więzi, kontaktów i i współpracy między poszczególnymi KGW z całej Małopolski.