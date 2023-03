Małopolska. Koordynowana opieka w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Jakie badania może zlecić lekarz POZ?

- Daje ona m.in. możliwość leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w poradniach POZ i szerszy wachlarz diagnostyczny. W ramach opieki koordynowanej lekarz rodzinny może zlecić swoim pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla poradni specjalistycznych - wyjaśnia Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. - Lekarze rodzinni są dobrze przygotowani do nowych zadań. Do naszego oddziału cały czas wpływają wnioski od placówek zainteresowanych objęciem pacjentów opieką koordynowaną - dodaje.