Małopolska. Mimo zmiany przepisów fotowoltaika cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo jest pewnym źródłem taniej i czystej energii

- Przez napaść Rosji na Ukrainę surowce energetyczne i sama energia stały się piekielnie drogie, więc wiele gospodarstw domowych i przedsiębiorców szuka alternatyw dla węgla, gazu itp. Czy wobec tego - mimo zmiany przepisów - fotowoltaika cieszy nadal zainteresowaniem?

- Jest ono faktycznie przeogromne, ale z etapu, w którym wszyscy pod wpływem niepotrzebnej paniki starali się jak najszybciej zamontować panele na swych dachach, żeby móc pozostać w dotychczasowym systemie opustów, przeszliśmy do etapu edukacyjnego: odbywamy bardzo dużo spotkań z zainteresowanymi, którzy chcą poznać nowe zasady, a jednocześnie widzą rosnące rachunki za energię i są świadomi tego, że to nie jest koniec wzrostów cen.

- Europa, w tym Polska, stara się uniezależnić od surowców energetycznych z Rosji i to jest, oczywiście, jedyny słuszny kierunek działania. Wiadomo jednak, że będziemy musieli za to zapłacić.

- To prawda. Czas tanich surowców kopalnych to już przeszłość i zapewne nie ma szans na zmianę tego trendu w dającej się przewidzieć przyszłości. Szokowało nas w grudniu 2021, w czasach wysokiego zapotrzebowania na energię, że na Towarowej Giełdzie Energii ceny poszybowały do blisko tysiąca złotych za megawatogodzinę. Problem w tym, że one się cały czas utrzymują na bardzo wysokim poziomie.