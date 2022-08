Małopolska pogoda z Księżyca. Centrum Technologii Kosmicznych AGH szykuje się do zdobycia przyczółka na Srebrnym Globie

Prof. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH CTK AGH

- Centrum Technologii Kosmicznych AGH szykuje się do zdobycia małopolskiego przyczółka na Srebrnym Globie?

- Tak. Na Księżycu zamierzamy zbudować stację meteorologiczną. To oczywiście bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, bo jeszcze tego nikt na świecie nie zrobił. W ten sposób chcemy monitorować pogodę na Księżycu, a później badać, jaki ma ona wpływ na ludzi i wszystko to, co dzieje się na Ziemi.

- Kiedyś zajmowały się tym wróżki…

- Teraz zajmują się tym naukowcy. Już dawno udowodniono, że to, co dzieje się na Księżycu, ma ogromny wpływ na wiele aspektów życia na Ziemi, np. na cykliczne zmiany transkrypcji genów.

- Co to znaczy: pogoda na Księżycu?