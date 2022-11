Małopolska. Skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych

Na co dzień nie poświęcamy jej zbyt wiele uwagi. Dlaczego?

Bo nie boli. W przeciwieństwie do innych narządów wątroba - bo o niej mowa - nie boli i nie sygnalizuje, że dzieje się z nią źle.

Wątrobę niszczymy używkami, niewłaściwą dietą, albo podejmujemy ryzykowne działania, które mogą prowadzić do groźnych zakażeń wirusami HCV i HBV. Jak właściwie o nią zadbać?

Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski daje możliwość dostępu do szybkich testów w kierunku zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). A w przypadku wyniku dodatniego – jego potwierdzenie oraz włączenie do programu lekowego. Program realizowany jest w sześciu województwach, m.in. w Małopolsce.

Z badań w ramach programu mogą skorzystać wszystkie osoby powyżej 18 roku życia.