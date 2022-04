Małopolska. W firmach oceny obecnej sytuacji niezłe, ale prognozy na przyszłość w kilku branżach czarne. Może się nie sprawdzą? Zbigniew Bartuś

Ponad połowa firm uważa, że w ostatnim półroczu pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu, mimo to możemy mówić o relatywnej poprawie nastrojów. W lutym o zmianach na gorsze mówiło dwie trzecie przedsiębiorców, teraz już „tylko” 57 proc. - wynika z sondażu Konfederacji Lewiatan. W pełni pokrywa się on z wynikami badań prowadzonych cyklicznie wśród przedsiębiorców i menedżerów w Małopolsce przez GUS. Te zrobione już po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i napłynięciu do naszego regionu tysięcy uchodźców wykazały, że w kluczowych dla Krakowa i Małopolski sektorach gospodarki, jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel, logistyka i turystyka, dominują przedsiębiorcy i menedżerowie oceniający negatywnie obecną koniunkturę i przewidujący jej dalsze pogorszenie. Zwłaszcza prognozy są czarne, bo w przypadku ocen bieżącej sytuacji znajdziemy wciąż gdzieniegdzie przewagę optymistów.