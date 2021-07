Małopolski Business Centre Club powitał lato w malowniczych ogrodach krakowskiej Farmony. Na żywo! Efektowne przyjęcie nowych członków

- Po miesiącach ciężkiej walki z pandemią wspaniale było się spotkać w tak licznym gronie z członkami Loży Małopolskiej i Częstochowskiej BCC w Hotelu Farmona Business & SPA w Krakowie – mówi nam Katarzyna Woszczyna, szefowa obu lóż, podkreślając, że atmosfera była wspaniale rodzinna, w czym niezwykle pomogły znakomite warunki stworzone przez Marię Waliczek, prezes Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona, przy wsparciu Tomasza Izdebskiego z Whisky & Spirit House (świetne przygotowanie części degustacyjnej) i Jacka Hegerle (atrakcja w postaci pięknego BMW 327 cabrio z 1938 roku).

Nagroda po miesiącach bardzo ciężkiej pracy

Katarzyna Woszczyna wdzięczna jest także Agacie Hagno, Tomaszowi Izdebskiemu, Grzegorzowi Miłkowskiemu, Michałowi Wysłockiemu i Irenie Kurdziel za zaangażowanie, aktywne budowanie Klubu i liczne rekomendacje kandydatów do BCC. - To jest najlepsza droga rozwoju naszych lóż - zapraszanie do nas przyjaciół, o których wiemy, że oni będą się u nas dobrze czuli i my z nimi także – podkreśla szefowa małopolskiego BCC. Dodaje, że właśnie dzięki wspólnej pracy i wzajemnemu wspieraniu się obie loże są dziś przykładem dla innych, najlepiej rozwijają się liczebnie, a nasze działaczki i działacze kreują pozytywne zmiany w całym BCC. Członkowie obu lóż świadczyli przedsiębiorcom w czasie pandemii bezcenną pomoc w wielu kluczowych obszarach - prof. Adam Mariański jako Przewodniczący Komisji Podatkowej BCC, Grzegorz Miłkowski z Content House i Tomasz Wileński z Islay jako eksperci w obszarze marketingu i PR, Michalina Sielewicz i Agata Hagno w Zespole BCC Woman.